"Европейская Солидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области и привлечь к ответственности тех, кто оставил регион без тепла, - заявление
Мы также требуем от власти привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления, пишет пресс-служба партии "ЕС".
"Сегодня в Славянске ПАО " Донецкоблгаз ", несмотря на обязательства НАК " Нафтогаз Украины " по бесперебойной поставке природного газа теплосетям, осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия " Донецктеплокоммунэнерго " от газоснабжения.
Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключение происходят в Лимане, Часовом Яре, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от "Донецктеплокоммунэнерго".
Потребители Донетчины в очередной раз стали заложниками действий коррумпированных чиновников, которые угрожают жизни и здоровью людей. Отключение отопления при низких температурах на улице, особенно учитывая сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции, - это пренебрежение к украинцам, которые пытаются выжить, уплачивая из собственного кармана экономически необоснованные тарифы.
Украинцы продолжают страдать из-за непрофессионализма, некомпетентности и преступной бездеятельности команды Зеленского ", - говорится в заявлении.
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