"Американцы, безусловно, молодцы". Филатов прокомментировал санкции США в отношении Коломойского

6 марта, 2021, 10:50

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о неискренности представителей команды президента Владимира Зеленского, которые сейчас поддерживают санкции Соединенных Штатов в отношении миллиардера Игоря Коломойского, а раньше делали вид, что не замечают его злоупотреблений

Об этом политик утром субботы, 6 марта 2021, написал на своей странице, передает Еспресо.TV.

"Возникает только один вопрос, где были раньше все те, кто сейчас "реагирует", когда я буквально один на один воевал с этим мерзавцем и гласом вопиющего в пустыне, кричал, что его нужно остановить?", - задает вопрос Филатов.

В частности, по слова мэра Днепра, эти лица способствовали увеличению состояния Коломойского.

"Где были вы все? Кто помогал "Бени" зарабатывать на госсобственности, выслушивали его гнусавый голос в телефонной трубке, бегали в эфиры "1 + 1" как на работу, и которые сейчас стыдливо открыли глаза на то, что он сидит на "потоках"? Где? Были? Вы все? ", - отмечает Филатов.

"А американцы, безусловно, молодцы", - подытожил он.

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