"Американцы, безусловно, молодцы". Филатов прокомментировал санкции США в отношении Коломойского
Об этом политик утром субботы, 6 марта 2021, написал на своей странице, передает Еспресо.TV.
"Возникает только один вопрос, где были раньше все те, кто сейчас "реагирует", когда я буквально один на один воевал с этим мерзавцем и гласом вопиющего в пустыне, кричал, что его нужно остановить?", - задает вопрос Филатов.
В частности, по слова мэра Днепра, эти лица способствовали увеличению состояния Коломойского.
"Где были вы все? Кто помогал "Бени" зарабатывать на госсобственности, выслушивали его гнусавый голос в телефонной трубке, бегали в эфиры "1 + 1" как на работу, и которые сейчас стыдливо открыли глаза на то, что он сидит на "потоках"? Где? Были? Вы все? ", - отмечает Филатов.
"А американцы, безусловно, молодцы", - подытожил он.
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