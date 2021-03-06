Офис президента просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев, - СМИ

6 марта, 2021, 23:01

Представители Офиса президента Украины обращались к британской разведки МИ-6 с просьбой помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает "Зеркало недели" .

По информации источников, Офис президента пытался помешать выходу фильма журналистов-расследователей Bellingcat о сорванной спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Издание утверждает, что во время встречи в Главном управлении разведки Украины руководитель военной разведки Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец пытались убедить заместителя главы британской разведки Ли Лоуренса, который посещал Киев в конце февраля, чтобы он повлиял на Bellingcat и не допустил выхода фильма .

Аналогичная просьба звучала и в присутствии посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс. Однако британская сторона ответила, что ничего сделать не может и не станет давить на представителей СМИ.

Первая часть фильма Bellingcat должен выйти в марте. Руководитель проекта Христо Грозев заявил, что расследователи обнаружили доказательства того, что спецоперацию по задержанию вагнеровцев организовывала Службы безопасности Украины.

27 февраля журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал снять охрану с бывшего главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, который свидетельствовал о срыве операции по захвату вагнеровцев.

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