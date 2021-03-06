Офис президента просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев, - СМИ
Об этом сообщает "Зеркало недели" .
По информации источников, Офис президента пытался помешать выходу фильма журналистов-расследователей Bellingcat о сорванной спецоперации по задержанию вагнеровцев.
Издание утверждает, что во время встречи в Главном управлении разведки Украины руководитель военной разведки Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец пытались убедить заместителя главы британской разведки Ли Лоуренса, который посещал Киев в конце февраля, чтобы он повлиял на Bellingcat и не допустил выхода фильма .
Аналогичная просьба звучала и в присутствии посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс. Однако британская сторона ответила, что ничего сделать не может и не станет давить на представителей СМИ.
Первая часть фильма Bellingcat должен выйти в марте. Руководитель проекта Христо Грозев заявил, что расследователи обнаружили доказательства того, что спецоперацию по задержанию вагнеровцев организовывала Службы безопасности Украины.
- 27 февраля журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал снять охрану с бывшего главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, который свидетельствовал о срыве операции по захвату вагнеровцев.
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