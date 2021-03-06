Официально. Россияне вымирают со скоростью времен Второй мировой войны

6 марта, 2021, 14:13

Темпы сокращения населения РФ по естественным причинам утроились

Общее количество смертей в этой стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%. Такие официальные показатели обнародовал Росстат , передает Еспресо.TV .

За месяц в РФ умерли 217,8 тысячи человек - на 55,7 тысячи больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Как отмечают российские аналитики, зафиксированная Ростатом скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной войны.

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