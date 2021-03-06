На таможне заявляют, что могут пополнить госбюджет на 100 млрд грн

6 марта, 2021, 09:00

Государственная таможенная служба нуждается в обновлении инфраструктуры на 5-10 млрд грн государственных инвестиций

Тогда как госбюджете на 2021 год предусматривает на эти цели 465 млн грн. Об этом вечером в пятницу, 5 марта 2021 года, глава ведомства Павел Рябикин сообщил в ефе одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить примерно 650 тыс. осмотров ... То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ИТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ИТ-обеспечений. Это требует государственных инвестиций около 5-10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуры ", - приводит его слова Интерфакс-Украина .

По его словам, это позволит привлечь в бюджет 100 млрд грн в течение трех лет.

Как пояснил Рябикин, бюджетный запрос на потребности таможни в 2020 году был более 4 млрд грн, однако законопроект о госбюджете на 2021, представленный ко второму чтению, предлагал выделение на эти цели 2,5 млрд грн.

"Фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн", - сказал Рябикин.

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в $ 1,9 млрд в год, при этом речь идет о более 200 тыс. субъектов хозяйствования.

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