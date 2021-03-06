На столичном Гостомельском шоссе столкнулись "Рено" и "Шевроле". Не обошлось без жертв

6 марта, 2021, 09:15

Утром субботы, 6 марта 2021 года, на Гостомельском шоссе, на выезде из Киева в сторону Коростеня, Сарн, Ковеля, на расстоянии около одного километра от КПП произошло ДТП с погибшими

Подробности приводят ВартовиЕспресо.

Как стало известно, со слов пассажира "Рено", он вызвал такси и ехал в направлении Киева.

Точно не известно, кто из водителей выехал на встречную полосу, но произошло лобовое столкновение.

Удар был такой силы, что обломки по инерции разлетелись на десятки метров. При этом "Рено" развернуло на 180 градусов, а "Шевроле" отбросило на обочину в лес.

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В результате удара произошло задымление автомобиля "Шевроле".

На помощь приехали ГСЧС и медики, которые пытались спасти людей. К сожалению, в "Шевроле" двое мужчин погибли на месте. А еще один пассажир "Шевроле" и водитель "Рено" был госпитализирован.

На место прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины, которая и будет устанавливать обстоятельства ДТП.

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