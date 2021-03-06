На Печерске Hyundai снес лайтбокс и перевернулся на встречную полосу
6 марта, 2021, 07:19
В ночь с 5 на 6 марта 2021 года на бульваре Леси Украинки, что в Печерском районе города Киева, произошло ДТП с опрокидыванием
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Водитель Hyundai Accent, двигаясь от Печерского моста по бульвару Леси Украинки в направлении столичного центра, когда был рядом с Башней №2 Киевской крепости, по неизвестным причинам не справился с управлением и, наехав слева на бардюрний камень, врезался в рекламный щит.
После столкновения автомобиль выбросило на встречную полосу и опрокинуло на бок.
В салоне легковушки находился только водитель.
Автопроисшествие обошлось без пострадавших.
Водитель прошел тест на драгер, который алкогольных веществ в организме не обнаружил.
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