Мы создали антикоррупционные органы и национализировали ПриватБанк, а сейчас ситуация с коррупцией ухудшилась, - Порошенко в интервью французской "L'Express"

6 марта, 2021, 22:01

Владимир Зеленский не проявляет политической воли для реальной борьбы с коррупцией

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью французскому изданию "L'Express" .

"За время моего президентства мы сделали больше реформ в этой сфере, чем за предыдущие 25 лет. Сюда можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств", - напомнил Порошенко.

Он также отметил: вместо того, чтобы продолжить антикоррупционные реформы, президент Зеленский делает шаги назад. "Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны", - констатирует Петр Порошенко .

Стоит отметить, что интервью изданию "L'Express" Петр Порошенко дал до того, как стало известно о санкциях Госдепа США против бывшего владельца "ПриватБанка" олигарха Игоря Коломойского.

В своем заявлении по этому поводу Петр Порошенко заметил: "настал момент истины для Зеленского - или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина".

"Несмотря на то что к власти Зеленский пришел при тотальной поддержки олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочного содействия медиа-империи Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого пана", - считает Порошенко.

"Сделать это публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам. Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен " Квартала 95 ". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам", - подчеркнул пятый президент .

Порошенко уверен, правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского, предъявить обвинения и подозрения и посадить за решетку. "Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных корупционерив", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".