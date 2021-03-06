Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу в невероятном матче с "Боруссией"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Мюнхене уже на 2-й минуте "Боруссию" вывел вперед Эрлинг Холланд. Через 7 минут норвежский форвард оформил дубль. Однако даже такое удачное начало игры не спасло дортмундцев от поражения.
На 26-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч, а в конце первого тайма с пенальти сравнял счет.
На 88-й минуте Леон Горецка вывел "Баварию" вперед. В компенсированное арбитром время Левандовски сделал хет-трик и установил окончательный результат.
"Бавария" победила "Боруссию" 4:2, набрала 55 очков и лидирует в чемпионате Германии. "Боруссия" с 39 пунктами - шестая.
Чемпионат Германии
24-й тур
6 марта
"Бавария" - "Боруссия" 4:2
Голы: Левандовски, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 - Холланд, 2, 9
- Польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории турнира
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