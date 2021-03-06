Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу в невероятном матче с "Боруссией"

6 марта, 2021, 21:48

В 24-м туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Мюнхене уже на 2-й минуте "Боруссию" вывел вперед Эрлинг Холланд. Через 7 минут норвежский форвард оформил дубль. Однако даже такое удачное начало игры не спасло дортмундцев от поражения.

На 26-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч, а в конце первого тайма с пенальти сравнял счет.

На 88-й минуте Леон Горецка вывел "Баварию" вперед. В компенсированное арбитром время Левандовски сделал хет-трик и установил окончательный результат.

"Бавария" победила "Боруссию" 4:2, набрала 55 очков и лидирует в чемпионате Германии. "Боруссия" с 39 пунктами - шестая.

Чемпионат Германии

24-й тур

6 марта

"Бавария" - "Боруссия" 4:2

Голы: Левандовски, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 - Холланд, 2, 9

Польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории турнира

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