Франция пыталась скрыть, что выслала российского дипломата за шпионаж
Об этом сообщает Радио Свобода .
По информации издания Les Echos, российский дипломат был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Инцидент произошел еще в конце 2020 года.
В публикации утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения шпионских действий. Он был выслан, в ответ Москва выслала французского дипломата из экономического отдела посольства в России. Публично об этом не сообщалось.
Тайну обмена связывают с отношениями между двумя странами - стороны пытаются сохранить видимость хороших отношений. В частности, на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к диалогу с Россией.
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