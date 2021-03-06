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Espreso.tvМирФранция пыталась скрыть, что выслала российского дипломата за шпионаж

Франция пыталась скрыть, что выслала российского дипломата за шпионаж


фото: Reuters
Французские власти пытались скрыть факт высылки российского дипломата из страны, чтобы не испортить отношения с Кремлем

Об этом сообщает Радио Свобода .

По информации издания Les Echos, российский дипломат был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Инцидент произошел еще в конце 2020 года.

В публикации утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения шпионских действий. Он был выслан, в ответ Москва выслала французского дипломата из экономического отдела посольства в России. Публично об этом не сообщалось.

Тайну обмена связывают с отношениями между двумя странами - стороны пытаются сохранить видимость хороших отношений. В частности, на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к диалогу с Россией.

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