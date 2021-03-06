Этот день в истории: родился Анджей Вайда, началась спортивная карьера Тайсона, основан "Реал Мадрид"

6 марта, 2021, 21:40

Ровно 95 лет назад, 6 марта 1926 года, родился выдающийся польский кинорежиссер - один из основателей и законодателей современного киноискусства Анджей Витольд Вайда

Об этом напоминает Еспресо.TV .

Вайда до сих пор остается единственным награжденным "Оскаром" польским режиссером кино.

Его первой женой была актриса Беата Тышкевич, главный секс-символ Польши в 1960-1970-х годах.

Анджей Вайда (fwweekly.com)

Анджей Вайда, Беата Тышкевич и их дочь Каролина (fakt.pl)

Художник публично осуждал российское вторжение в Украину и способствовал освобождению из российского заключения Олега Сенцова.

Другие важные события этого дня:

6 марта 1985 года - Майк Тайсон победным нокаутом начал свою профессиональную карьеру в боксе.

USA Today

Его во всем поддерживала американка украинского происхождения Камилла Эвалд, которая в девичестве носила фамилию Еващук. Родилась она на Тернопольщине.

Как отмечают биографы Тайсона, именно она "сделала" из него звезду мирового спорта, поскольку всегда и во всем поддерживала Майка, даже в самые трудные и сложные периоды его жизни.

"После ее смерти он провел только 5 поединков, 3 из которых проиграл, и объявил о завершении карьеры", - рассказывает по этому поводу издания Йод .

6 марта 1902 года - в мадридском баре "Ла Таурина" братьями Хуаном и Карлосом Падросами и Хулианом Паласиосом основан спортивный клуб Madrid Football Club, который в 1920 году король Испании Альфонсо XIII почтил титулом "королевский", информирует JNSM .

Сегодня команда называется "Реал Мадрид".

Речь идет о лучшем футбольном клубе XX века по рейтингу ФИФА.

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