ЦРУ обнаружило российского "крота" в офисе Зеленского, - генерал Омельченко

6 марта, 2021, 11:12

Одновременно с операцией украинской военной разведки относительно "вагнеровцев" Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки также проводило операции. Чтобы выяснить, где есть утечка в Офисе президента Украины

Об этом герой Украины, генерал-лейтенант запаса СБУ Григорий Омельченко сообщил в эфире программы "Борковский & Валевская", передает Еспресо.Захид .

"Операция по задержанию "вагнеровцев" - это замкнутая юридическая петля-удавка на шее президента Зеленского и руководителя его Офиса Ермака. О провале операции я знал уже утром 29 июля прошлого года. В этой операции были заинтересованы не только Россия и Беларусь, но и третья сторона - США. ЦРУ вместе с СБУ, министерством обороны, а также разведкой Великобритании и Турции принимали совместное участие в проведении этой операции. Но важно, что спецслужбы и разведслужбы США, кроме этой операции, проводили также еще свою операцию. Я ее условно назвал "двойное дно", или "китайская шкатулка", - рассказал Омельченко.

По словам генерал-лейтенанта СБУ, целью этой операции было выявить, где "протекает" в Офисе президента, и кто сливает наиболее секретную информацию врагам.

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"В том числе, кто сливает и ту информацию разведданных, которую передают США Украине. Американцы же обнаружили, где утечка информации. Об этой операции американцев наши спецслужбы не знали. Они только знали, что проводится операция по выявлению и привлечения якобы на работу и в дальнейшем задержания так называемых "вагнеровцев". Все было разыграно, как по нотам, и все бы получилось, если бы не была слита информация ", - отметил Григорий Омельченко.

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