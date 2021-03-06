Чтобы пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код
После того следует ожидать вызова по телефону с Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на репортаж одесской интернетгазеты Думская.net , чья корреспондента проверила на себе начало кампании по вакцинации населения Украины.
"Система такая - открывается десятидозная ампула, сначала вакцинируют врачей, а остальные дозы достаются счастливчикам, записанным в интернете. В итоге по этой формуле оказалось три лишних человека. Их контакты записали и пообещали пригласить завтра в другую больницу", - отмечается в материале.
Для того чтобы пройти вакцинацию, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, уже на месте заполнить бланк-согласие и ждать своей очереди.
"Мне пришлось ждать несколько часов", - говорит журналистка.
Перед уколом проверяют давление и температуру, а также интересуются общим самочувствием. Предупреждают, что после вакцинации нельзя употреблять алкоголь.
Сразу на месте в электронную базу НСЗУ вносят информацию о привитом лице. После укола просят полчаса посидеть в специальной комнате отдыха в ожидании возможных неожиданных эффектов.
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