Чтобы пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код

6 марта, 2021, 08:21

Записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса можно путем заполнения онлайн-формы

После того следует ожидать вызова по телефону с Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на репортаж одесской интернетгазеты Думская.net , чья корреспондента проверила на себе начало кампании по вакцинации населения Украины.

"Система такая - открывается десятидозная ампула, сначала вакцинируют врачей, а остальные дозы достаются счастливчикам, записанным в интернете. В итоге по этой формуле оказалось три лишних человека. Их контакты записали и пообещали пригласить завтра в другую больницу", - отмечается в материале.

Для того чтобы пройти вакцинацию, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, уже на месте заполнить бланк-согласие и ждать своей очереди.

"Мне пришлось ждать несколько часов", - говорит журналистка.

Перед уколом проверяют давление и температуру, а также интересуются общим самочувствием. Предупреждают, что после вакцинации нельзя употреблять алкоголь.

Сразу на месте в электронную базу НСЗУ вносят информацию о привитом лице. После укола просят полчаса посидеть в специальной комнате отдыха в ожидании возможных неожиданных эффектов.

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