Чехия экстрадировала в США двух украинских хакеров, им грозит 20 лет тюрьмы

6 марта, 2021, 18:17

Чехия выдала США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег

Об этом сообщает Радио Прага .

По словам представителя Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, в начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.

По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах. Группа была обнаружена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

Двое украинцев, вероятно, были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. Сейчас оба подозреваемых находятся в США. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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