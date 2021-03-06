Чехия экстрадировала в США двух украинских хакеров, им грозит 20 лет тюрьмы
6 марта, 2021, 18:17
Чехия выдала США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег
Об этом сообщает Радио Прага .
По словам представителя Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, в начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.
По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах. Группа была обнаружена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.
Двое украинцев, вероятно, были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. Сейчас оба подозреваемых находятся в США. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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