Благодаря неравнодушному маршрутчику пропавшего в Запорожье мальчика вернули бабушке
Информацию об этом сегодня, 6 марта 2021 года, распространила Национальная полиция Украины, передает Еспресо.TV.
"5 марта около 17:30 на спецлинию "102" обратился водитель маршрутного такси и сообщил, что на конечной остановке он заметил, что в салоне его автобуса находится малолетний ребенок, который о себе ничего не может рассказать. Почти в это же время в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее малолетнего внука. Женщина сообщила, что несколько минут назад она вышла на остановке общественного транспорта и через некоторое время поняла, что ее 5-летний внук остался в автобусе. Также она обратила внимание, что у ребенка пороки развития", - отмечается в сообщении.
Ориентирования и приметы мальчика были предоставлены всем нарядам полиции, которые находились на патрулировании. После получения всей информации, полицейские охраны немедленно отправились к указанному месту.
Найденного мальчика правоохранители доставили в отдел полиции, где его ждала бабушка.
"С ребенком ночного плохого не произошло", - отмечают в Нацполиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти