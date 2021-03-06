Благодаря неравнодушному маршрутчику пропавшего в Запорожье мальчика вернули бабушке

6 марта, 2021, 12:33

Сотрудники Вознесеновского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Запорожской области разыскали 5-летнего мальчика. К счастью, с ребенком ничего плохого не случилось

Информацию об этом сегодня, 6 марта 2021 года, распространила Национальная полиция Украины, передает Еспресо.TV.

"5 марта около 17:30 на спецлинию "102" обратился водитель маршрутного такси и сообщил, что на конечной остановке он заметил, что в салоне его автобуса находится малолетний ребенок, который о себе ничего не может рассказать. Почти в это же время в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее малолетнего внука. Женщина сообщила, что несколько минут назад она вышла на остановке общественного транспорта и через некоторое время поняла, что ее 5-летний внук остался в автобусе. Также она обратила внимание, что у ребенка пороки развития", - отмечается в сообщении.

Ориентирования и приметы мальчика были предоставлены всем нарядам полиции, которые находились на патрулировании. После получения всей информации, полицейские охраны немедленно отправились к указанному месту.

Найденного мальчика правоохранители доставили в отдел полиции, где его ждала бабушка.

"С ребенком ночного плохого не произошло", - отмечают в Нацполиции.

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