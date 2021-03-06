Арахамия "отрывается" на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей, - Смолий

6 марта, 2021, 22:15

Политолог Андрей Смолий выложил фото с отдыха главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии на Мальдивах

Снимок Смолий обнародовал в facebook.

По его словам, Арахамия отдыхает на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.

"Пока страна постепенно вновь погружается в " красные зоны ", а скандалов становится все больше, - глава фракции " Слуга народа " Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо. Вы спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Да вот она. Видимо, это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского ", - написал Смолий.

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