Александр Усик снялся в фильме Оксаны Марченко "Паломница"

6 марта, 2021, 15:16

Украинский боксер Александр Усик снялся в фильме жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница"

Об этом сообщает УНИАН .

Усик снялся в одной из сцен первой серии фильма, в которой говорится о Киево-Печерской Лавре. Боксер рассказал о своем детстве, тяжелой болезни и о том, как ему помогла вера.

"Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу вытянуть эту болезнь. И батюшка пришел в церковь, я готовился, будто к встрече с Богом, спрашивал у него, как это, как он встречает, что надо говорить . Батюшка удивленно смотрел на меня - мне было 7-8 лет - и говорит: "Ты почему о смерти вообще говоришь? Единый, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышний", - рассказал Усик.

Оксана Марченко - телеведущая и жена лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Против супругов 19 февраля Рада национальной безопасности и обороны ввела санкции за финансирование терроризма.

Напомним, 6 февраля стало известно, что Оксана Марченко представила серию своих авторских русскоязычных фильмов "Паломница".

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