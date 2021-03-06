6 марта на фронте: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

6 марта, 2021, 18:35

6 марта на Донбассе российские оккупационные войска совершили восемь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из 82-мм минометов и стрелкового оружия, а неподалеку от Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

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