Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов, - Мендель в статье в американском издании
Об этом Мендель заявила в статье в Atlantic Council, сообщает Украинская правда .
Она заявила, что приход Зеленского к власти означал прекращение "почти 30 лет доминирования олигархов".
В качестве примера Мендель рассказывает о возвращении госрегулирования цен на рынке электроэнергии как якобы о борьбе с Дмитрием Фирташем, введение СНБО санкций против Тараса Козака, Виктора Медведчука и его жены, а также о задержании бывших топменеджеров "ПриватБанка".
Она назвала дело ПриватБанка "символом безнаказанности олигархов" и ожидает прогресса, в котором будут видеть "большой прорыв для Украины".
"Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Зеленский хочет, чтобы за него говорили его действия", - написала она.
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