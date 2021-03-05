За сутки в Украине вакцинировали почти 3 тыс. человек

5 марта, 2021, 09:32

2913 человека привито против COVID-19 за сутки 4 марта 2021 года в Украине

Об этом сообщает Коронавирус_инфо .

С начала кампании привито 12481 человек, из них получили 1 дозу - 12 481 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 280 прививок;

Донецкая область - 270 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 80 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 99 прививок;

Киевская область - 160 прививок;

Кировоградская область - 90 прививок;

Луганская область - 147 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

г. Киев - 80 прививок;

Николаевская область - 210 прививок;

Одесская область - 140 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 70 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 230 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 70 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черкасская область - 70 прививок;

Черновицкая область - 17 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.



За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Днепропетровской области (280 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшая - в Закарпатской области (244 прививки).

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