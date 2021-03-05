За сутки в Украине вакцинировали почти 3 тыс. человек
Об этом сообщает Коронавирус_инфо .
С начала кампании привито 12481 человек, из них получили 1 дозу - 12 481 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 210 прививок;
Волынская область - 60 прививок;
Днепропетровская область - 280 прививок;
Донецкая область - 270 прививок;
Житомирская область - 70 прививок;
Закарпатская область - 80 прививок;
Запорожская область - 50 прививок;
Ивано-Франковская область - 99 прививок;
Киевская область - 160 прививок;
Кировоградская область - 90 прививок;
Луганская область - 147 прививок;
Львовская область - 80 прививок;
г. Киев - 80 прививок;
Николаевская область - 210 прививок;
Одесская область - 140 прививок;
Полтавская область - 70 прививок;
Ровенская область - 70 прививок;
Сумская область - 70 прививок;
Тернопольская область - 230 прививок;
Харьковская область - 100 прививок;
Херсонская область - 70 прививок;
Хмельницкая область - 110 прививок;
Черкасская область - 70 прививок;
Черновицкая область - 17 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Днепропетровской области (280 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшая - в Закарпатской области (244 прививки).
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