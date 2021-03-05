Израиль стал первой страной в мире, которая победила коронавирусом, - Нетаньяху

5 марта, 2021, 10:47

По словам главы правительства Биньямина Нетаньяху, Израиль стал первой страной в мире, которая благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения покончила с коронавируса

Об этом сообщает The Times of Israel .

Нетаньяху подчеркнул, что время людям еще придется носить маски, однако Израиль уже на пути к полному выходу из пандемии.

"Израиль стал первой страной в мире, которая вышла из COVID. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - отметил премьер, рассказывая о новой системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.

"Мы подаем пример для всего мира и очень гордимся этим", - заявил чиновник.

На сегодняшний день 90% израильтян, у которых нет противопоказаний к COVID-вакцинации, получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer / BioNTech или уже переболели коронавирусом.

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