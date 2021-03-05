Исторический визит: Папа Римский впервые прибыл в Ирак

5 марта, 2021, 15:34

Папа Римский Франциск в пятницу, 5 марта, начинает четырехдневный визит в Ирак, где встретится с представителями руководства страны, духовенства и поддержит иракских христиан

Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters.

В багдадском аэропорту Папу Франциска встретил премьер страны Мустафа аль-Казими.

По данным журналиста британской телерадиокорпорации BBC Марка Ловена, который сопровождает Папу Римского, на встречах с политическими и религиозными лидерами Ирака глава католической церкви выступит с призывом к миру и вдохновит христиан, подвергшихся преследованиям.

Папа встретится с епископами и другими представителями духовенства в католической церкви Богоматери-спасительницы.

В субботу, 6 марта, понтифик вылетит в город Эн-Наджаф, где посетит Великого аятоллу Али аль-Систани. Затем Папа Франциск посетит межрегиональную встречу в древнем городе Ур, который традиционно считается местом рождения пророка Авраама.

В воскресенье он отправится в город Мосул на севере Ирака, где произнесет на Церковной площади молитву о жертвах войны с "ИГ", во время которой погибли десятки тысяч мирных жителей.

Папа также посетит древний христианский город Каракош, расположенный неподалеку. Во второй половине дня он отслужит мессу на стадионе в Эрбиле.

Отмечается, что Папа Римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенность относительно его безопасности.

Во время визита для защиты Папы будет привлечено почти 10 тыс. сотрудников иракских сил безопасности, а также введен круглосуточный комендантский час, чтобы ограничить распространение COVID-19.

В видеообращении к иракскому народу, обнародованном накануне, Папа Франциск сказал, что он "идет как паломник, как паломник, раскаивается, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма, просить Бога утешить сердца и исцелить раны".

По данным Государственного департамента США и по оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживают на Ниневейской равнине и в регионе Иракский Курдистан на севере страны.

Почти 67% иракских христиан - халдейские католики, чья церковь сохранила собственные традиции, но признает власть Папы в Риме. Еще 20% являются последователями Ассирийской церкви Востока, которая считается старейшей в Ираке.

Остальные - сирийские православные, сирийские католики, армянские католики, последователи Армянской апостольской церкви, англикане, евангельские христиане и другие.

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала воплотить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака.

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