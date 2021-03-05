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Espreso.tvМирYouTube планирует разблокировать аккаунт Трампа

YouTube планирует разблокировать аккаунт Трампа

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицка заявила, что платформа собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

"Мы отменим решение о прекращении работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицка.

Отметим, что доступ к аккаунту Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

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