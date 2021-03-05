YouTube планирует разблокировать аккаунт Трампа

5 марта, 2021, 08:54

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицка заявила, что платформа собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

"Мы отменим решение о прекращении работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицка.

Отметим, что доступ к аккаунту Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

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