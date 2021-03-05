Верховная Рада просит Зеленского присвоить Героя Украины полковнику Сечевых Стрельцов Коновальцю
5 марта, 2021, 14:04
5 марта 241 народный депутат поддержал петицию о предоставлении Евгению Коновальцу звания Героя Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Народные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить полковнику УНР Евгению Коновальцу, основателю Украинской военной организации и ОУН звания Героя Украины.
Соответствующую инициативу выдвинул внефракционный народный депутат Игорь Гузь.
Депутаты просят присвоить лидеру ОУН Евгению Коновальцу звание Героя Украины с присвоением ордена Государства.
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