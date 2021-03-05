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Espreso.tvОбществоВерховная Рада просит Зеленского присвоить Героя Украины полковнику Сечевых Стрельцов Коновальцю

Верховная Рада просит Зеленского присвоить Героя Украины полковнику Сечевых Стрельцов Коновальцю


фото: Укрінформ
5 марта 241 народный депутат поддержал петицию о предоставлении Евгению Коновальцу звания Героя Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Народные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить полковнику УНР Евгению Коновальцу, основателю Украинской военной организации и ОУН звания Героя Украины.

Соответствующую инициативу выдвинул внефракционный народный депутат Игорь Гузь.

Депутаты просят присвоить лидеру ОУН Евгению Коновальцу звание Героя Украины с присвоением ордена Государства.

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