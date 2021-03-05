Великобритания спроектирует новые ракетные катера специально для Украины, - посольство

5 марта, 2021, 10:15

В Великобритании спроектируют новые ракетные катера специально для украинских Военно-морских сил

Об этом в интервью газете "День" сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.

"Это будут маленькие скоростные корабли, вооруженные пушками и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море", - сказал он.

По словам дипломата, катера будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов.

"На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью ", - уточнил Вудс.

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Представитель британского посольства добавил, что в Британии построят первые четыре катера. При этом украинские судостроители будут наблюдать, учиться и тренироваться. Остальные четыре ракетные катера будут строиться в Украине.

Он добавил, что в Британии рассчитывают начать строительство первого катера в начале следующего года.

В октябре прошлого года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и технической сферах, который предусматривает выделение Украине кредита в размере 1,6 млрд долларов и переоборудование Военно-морских сил ВСУ.

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