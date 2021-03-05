В зоне ООС с начала года погибли 19 военных, - ВСУ

5 марта, 2021, 17:15

11 военных ВСУ погибли в результате боевых действий на Донбассе, по другим причинам погибли восемь бойцов

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины в ответ на запрос Радио Свобода .

37 бойцов в зоне ООС за первые два месяца года получили ранения.

За время действия "перемирия", с 27 июля 2020 года, погибли 15 военных, 58 - ранены

ВСУ сообщил, что с начала войны с РФ на Донбассе до 1 марта 2021 года погибли 2 675 военных, 10 188 - были ранены в результате боевых действий. Количество небоевых потерь - 1 175 человек.