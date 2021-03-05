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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковской области неизвестные отрезали голову памятнику Шевченко

В Ивано-Франковской области неизвестные отрезали голову памятнику Шевченко

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в селе Подпечеры неизвестные отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко

Об этом он сообщил в Facebook.

"В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы" приурочили "свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря. Надеюсь, что мы скоро выясним, кто это сделал! Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно" оценить "эту провокацию!" - написал Марцинкив.
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