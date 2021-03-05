В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компаний

5 марта, 2021, 17:15

В Украину уже переехало около 40 белорусских ІТ-компаний с общей численностью около 2 тыс. сотрудников

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас в Украину уже переехали около 40 белорусских компаний. Это около 2 тыс. сотрудников. По моему мнению, для того, чтобы привлекать в десятки раз больше айтишников, нам нужно запустить проект "Дия City", который создает лучшие условия для ведения IT- бизнеса ", - сказал Федоров.

Он отметил, что удобные налоговые условия могут привлечь специалистов со всего мира.

"Почему в Беларуси их проект по IT-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае. Нам нужно в корне менять нашу налоговую систему, чтобы становиться более привлекательными", - пояснил вице-премьер.

Федоров напомнил, что "Дия City" - это виртуальная зона, определенный реестр. Если IT-компания подходит под его критерии (определенные виды деятельности, средняя заработная плата + минимальное количество сотрудников), то становится резидентом "Дия City" и платит 5% НДФЛ плюс военный сбор. Все критерии проверяются автоматически по реестрам без участия чиновников, то есть без регулятора. Таким образом сотрудники этих компаний "отбеливают" свою заработную плату, компании могут выходить на IРO, становятся понятными для инвесторов. Вице-премьер отметил, что участие в проектах "Дия City" будет полностью добровольное.

По словам главы Минцифры, пока законопроект по "Дия City" дорабатывается в соответствии с комментариями индустрии и будет вынесен на первое голосование уже в марте.

"Мы действительно слышим IT-рынок, а следовательно, 70% рекомендаций к законопроекту (а примерно столько из них умные) будут учтены", - подчеркнул Федоров.

Проект "IT Relocate Беларусь" реализуется командой Минцифры при поддержке Президента Владимира Зеленского и вицепремьер - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату 2 тыс. долларов, 4G во всех крупных городах, более 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb