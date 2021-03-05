В Украине вступили в силу новые правила перевозки детей

5 марта, 2021, 22:39

В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения по перевозке детей

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Что изменилось: дополнили определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств); убрали возраст ребенка, оставили только рост (145 см) убрали требование пользования детскими удерживающими системами на транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированных транспортных средств (медицинской помощи, Минобороны, МВД, Национальной полиции, ДСНС, Госпогранслужбы, СБУ, ГСО) дополнили пункт о правилах использования детских удерживающих систем в транспортных средствах ", - написал Билошицкий.

В новых положениях уточняется, что детская удерживающая система - это устройство, способное содержать ребенка в сидячем или наклонном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка путем ограничения подвижности его тела.

Запрещается перевозить детей ростом менее 145 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Исключением являются транспортные средства, осуществляющие регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки при условии соблюдения ограничений скорости движения.

Указанное ограничение также не касается специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Нацполиции, ДСНС, Госпогранслужбы, СБУ, Управления государственной охраны во время выполнения ими неотложного служебного задания.

Детей ростом менее 145 см запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла и мопеда.

Детские удерживающие системы должны использоваться в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности или системами соединение детской удерживающей системы. Такие системы устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда.

При перевозке ребенка в возрасте до 3 лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (в случае ее наличия).

Характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, которая в ней перевозится. Дети должны находиться в детских удерживающих системах в пристегнутом положении.

"За прошлый год в Украине произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 957 - травмированы. Прибывая на вызовы по таким ДТП патрульные нередко становятся очевидцами того, что дети - травмированные или погибшие в результате ДТП - были без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть их в авто. в 2019 году была усилена ответственность за нарушение правил перевозки детей - штраф 510 грн, а за повторное в течение года совершение нарушения - 850 грн ", - отметил Билошицкий.

Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся перевозки детей. Со вчерашнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров ... Опубликовано Алексей Белошицкой Пятница, 5 марта 2021 г.

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