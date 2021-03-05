В Турции разбился военный вертолет: 11 погибших, включая генерала

5 марта, 2021, 10:38

В результате катастрофы вертолета Кугуар на востоке Турции погибли 11 турецких военных, еще четверо получили ранения

Об этом сообщает Anadolu.

Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса с экипажем был потерян контакт.

В район предполагаемого падения воздушного судна была отправлена поисково-спасательная группа, задействовали беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.

В ходе спасательной операции было обнаружено, что при падении вертолета погибли 11 военнослужащих, четверо получили ранения.

Сообщается, что одним из погибших был командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с его сыном. Генерал Ербаш стоял у истоков разработки турецких беспилотников и применения их в армии.

Сейчас в Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы. На место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

Соболезнования в связи с катастрофой вертолета в разговоре с главой МИД Турции выразил также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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