В Турции разбился военный вертолет: 11 погибших, включая генерала
Об этом сообщает Anadolu.
Вертолет Сухопутных войск примерно в 13:55 вылетел из города Бингель в Татван. Примерно через полчаса с экипажем был потерян контакт.
В район предполагаемого падения воздушного судна была отправлена поисково-спасательная группа, задействовали беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.
В ходе спасательной операции было обнаружено, что при падении вертолета погибли 11 военнослужащих, четверо получили ранения.
Сообщается, что одним из погибших был командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с его сыном. Генерал Ербаш стоял у истоков разработки турецких беспилотников и применения их в армии.
Сейчас в Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы. На место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.
Соболезнования в связи с катастрофой вертолета в разговоре с главой МИД Турции выразил также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти