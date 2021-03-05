В Польшу не пустили автобус из Украины: один пассажир заявил, что болен коронавирусом

5 марта, 2021, 15:12

На этой неделе Польша не пустила в страну автобус с украинцами после того, как один из них заявил, что у него COVID

Об этом пишет польское издание lublin112.pl.

Сообщается, что инцидент произошел в среду во время пограничного контроля в Дорохуске (около Хелма). При проверке гражданин Украины заявил, что у него положительный результат анализа на COVID-19, но чувствует он себя хорошо.

Польские пограничники сразу изолировали транспорт, после чего вернули автобус с 25 гражданами Украины и одним гражданином Молдовы обратно на территорию Украины. Им отказали во въезде в Польшу, поскольку их въезд мог представлять угрозу для здоровья населения страны.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране набирает обороты третья волна COVID. В связи с этим в девяти регионах открываются временные госпитали.

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