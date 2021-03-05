В Польшу не пустили автобус из Украины: один пассажир заявил, что болен коронавирусом
Об этом пишет польское издание lublin112.pl.
Сообщается, что инцидент произошел в среду во время пограничного контроля в Дорохуске (около Хелма). При проверке гражданин Украины заявил, что у него положительный результат анализа на COVID-19, но чувствует он себя хорошо.
Польские пограничники сразу изолировали транспорт, после чего вернули автобус с 25 гражданами Украины и одним гражданином Молдовы обратно на территорию Украины. Им отказали во въезде в Польшу, поскольку их въезд мог представлять угрозу для здоровья населения страны.
Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране набирает обороты третья волна COVID. В связи с этим в девяти регионах открываются временные госпитали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти