В Москве пообещали вскоре "порадовать" США новыми санкциями

5 марта, 2021, 13:20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва вскоре опубликует свой стоп-лист в ответ на последние санкции США в отношении России

Об этом она сообщила в пятницу в эфире "Первого канала".

"Учитывая, как они (США) ведут себя сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг Навального.

"Учитывая подход к тому, чтобы придать всему этому такой феерический информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли", - добавила Захарова.

США 2 марта ввели санкции против 7 россиян и нескольких организаций из-за ситуации вокруг Навального.

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