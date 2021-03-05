В марте за Зеленского проголосовали бы 22,5% избирателей, - "Рейтинг"

5 марта, 2021, 12:12

По состоянию на начало марта рейтинг Владимира Зеленского составляет 22,5%

Об этом говорится в исследовании общественных симпатий, проведенном группой "Рейтинг" 2-3 марта.

"Президентский рейтинг возглавляет Зеленский (22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). За Порошенко проголосовали бы 14,6%, Бойко - 11,6%, Тимошенко - 11,3%. Смешко поддерживают 8, 0%, Гройсман - 6,6%, Мураева - 4,6%, Ляшко - 4,4%, Разумкова - 4,2%, Яценюка - 2,9%, Кличко - 1,7%, Тягнибока - 1,5 %, Рудик - 0,3% ", - говорится в сообщении.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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