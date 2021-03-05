В Киеве автомобиль врезался в столб, пострадала пассажирка

5 марта, 2021, 13:39

В Днепровском районе столицы на улице Гната Хоткевича произошло ДТП

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

В Киеве Renault Logan влетел в столб, пострадала пассажирка. Водитель Renault двигался в направлении метро Черниговская, по неизвестным причинам он не справился с управлением и влетел в столб.

В результате аварии пострадала пассажирка авто, не воспользовалась ремнем безопасности и разбила головой лобовое стекло. Ее, с черепно-мозговой травмой госпитализировали медики скорой медицинской помощи.

Детали происшествия установят правоохранители.

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