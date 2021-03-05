В Киеве автомобиль врезался в столб, пострадала пассажирка
5 марта, 2021, 13:39
В Днепровском районе столицы на улице Гната Хоткевича произошло ДТП
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
В Киеве Renault Logan влетел в столб, пострадала пассажирка. Водитель Renault двигался в направлении метро Черниговская, по неизвестным причинам он не справился с управлением и влетел в столб.
В результате аварии пострадала пассажирка авто, не воспользовалась ремнем безопасности и разбила головой лобовое стекло. Ее, с черепно-мозговой травмой госпитализировали медики скорой медицинской помощи.
Детали происшествия установят правоохранители.
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