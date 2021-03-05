В КСУ поступило представление народных депутатов относительно законности назначения Шкарлета министром образования
5 марта, 2021, 16:21
В Конституционный Суд поступило представление 45 народных депутатов относительно законности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки
Об этом сообщила пресс-служба суда .
Авторы ходатайства просят признать неконституционным постановление (о назначении Шкарлета, - ред.) "в связи с нарушением установленной Конституцией процедуры его принятия".
Кроме того, как считают народные депутаты, пребывание Шкарлета в составе правительства "ставит под сомнение легитимность деятельности высшего органа в системе органов исполнительной власти".
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета.
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