В КСУ поступило представление народных депутатов относительно законности назначения Шкарлета министром образования

5 марта, 2021, 16:21

В Конституционный Суд поступило представление 45 народных депутатов относительно законности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки

Об этом сообщила пресс-служба суда .

Авторы ходатайства просят признать неконституционным постановление (о назначении Шкарлета, - ред.) "в связи с нарушением установленной Конституцией процедуры его принятия".

Кроме того, как считают народные депутаты, пребывание Шкарлета в составе правительства "ставит под сомнение легитимность деятельности высшего органа в системе органов исполнительной власти".

Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета.