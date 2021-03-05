Усик призвал британца провести бой в Киеве

5 марта, 2021, 18:31

Украинский боксер Александр Усик призвал британца Джо Джойса провести бой в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Усика.

По словам Усика, он хочет провести бой с Джойсом на "Олимпийском".

"Давай! Друг, жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", - обратился Усик к Джойсу в twitter.

Усик и Джойс должны встретиться в поединке за пояс "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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