Усик призвал британца провести бой в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Усика.
По словам Усика, он хочет провести бой с Джойсом на "Олимпийском".
"Давай! Друг, жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", - обратился Усик к Джойсу в twitter.
Усик и Джойс должны встретиться в поединке за пояс "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.
(@usykaa) March 5, 2021
- 2 марта Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, рассказал, что надеется провести следующий бой боксера в Украине.
- Напомним, 4 марта промоутер Джо Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что о поединке британца против украинца Александра Усика будет объявлено на следующей неделе.
- После этого Джо Джойс обратился к Александру Усика перед предстоящим боем с помощью его любимого выражения.
- 5 марта Джойс заявил, что хочет в ближайшее время провести бой против Усика.
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