УПЛ: расписание матчей и трансляций 17 тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 16-м туре "Шахтер" неожиданно проиграл в Киеве "Заре", которая доигрывали матч в меньшинстве - 0:1.
Осечкой команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо". Киевляне победили в гостях "Львов" - 4:1, набрали 37 очков и увеличили отрыв от "Шахтера" до 4-х пунктов.
"Заря" с 29 баллами идет третьим и имеет игру в запасе.
Чемпионат Украины по футболу
17-й тур
6 марта
14:00 "Мариуполь" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Олимпик" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
7 марта
14:00 "Динамо" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "2+2"
17:00 "Заря" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "УНИАН"
19:30 "Ингулец" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
восьмое марта
14:00 "Днепр-1" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "УНИАН"
14:00 "Рух" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
- 28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения к чемпионату Украины.
- Также в воскресенье "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Заре" .
- Осечкой "Шахтера" воспользовалось "Динамо", которое обыграло в гостях "Львов".
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