УПЛ: расписание матчей и трансляций 17 тура чемпионата Украины по футболу

6 марта, 2021, 07:45

В 17-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет с "Олимпиком", а "Динамо" встретится с "Минаем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 16-м туре "Шахтер" неожиданно проиграл в Киеве "Заре", которая доигрывали матч в меньшинстве - 0:1.

Осечкой команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо". Киевляне победили в гостях "Львов" - 4:1, набрали 37 очков и увеличили отрыв от "Шахтера" до 4-х пунктов.

"Заря" с 29 баллами идет третьим и имеет игру в запасе.

Чемпионат Украины по футболу

17-й тур

6 марта

14:00 "Мариуполь" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Олимпик" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

7 марта

14:00 "Динамо" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "2+2"

17:00 "Заря" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "УНИАН"

19:30 "Ингулец" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

восьмое марта

14:00 "Днепр-1" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "УНИАН"

14:00 "Рух" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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