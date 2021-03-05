Укроборонпром проверяет заместителя гендиректора госконцерна на сотрудничество со спецслужбами РФ
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома .
Соответствующее заявление нардеп сделал 4 марта во время пленарного заседания Верховной Рады.
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"Нардеп от депутатской группы"Доверие" Андрей Кот заявил о "явной принадлежности "заместителя генерального директора Укроборонпрома по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине ущерб". Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова", - сообщили в Укроборонпроме.
На время служебного расследования Михаил Морозов будет находиться в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.
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