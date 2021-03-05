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Espreso.tvОбществоУкроборонпром проверяет заместителя гендиректора госконцерна на сотрудничество со спецслужбами РФ

Укроборонпром проверяет заместителя гендиректора госконцерна на сотрудничество со спецслужбами РФ

Госконцерн "Укроборонпром" начал служебное расследование для проверки заявления нардепа группы "Доверие" Андрея Кота относительно возможного сотрудничества заместителя гендиректора концерна по вопросам маркетинга и сбыта Михаила Морозова с российскими спецслужбами

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома .

Соответствующее заявление нардеп сделал 4 марта во время пленарного заседания Верховной Рады.

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"Нардеп от депутатской группы"Доверие" Андрей Кот заявил о "явной принадлежности "заместителя генерального директора Укроборонпрома по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине ущерб". Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова", - сообщили в Укроборонпроме.

На время служебного расследования Михаил Морозов будет находиться в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

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