Украинские ученые изобрели способ предсказать тяжесть течения COVID-19 у человека

5 марта, 2021, 17:02

Ученые Института физиологии НАН разработали способ прогнозировать течение коронавирусной болезни

Об этом рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко, передает пресс-служба ведомства.

"Скажем, оказываются в больнице двое пациентов - на первый вид, в совершенно одинаковом состоянии, - которые относятся к одной группе риска. Ни один врач в мире не может предсказать, как это заболевание будет развиваться дальше. А развивается оно очень по-разному: один пациент за 7-10 дней выздоровеет и вернется домой, другой - может попасть в зависимость от кислорода, в реанимацию и не выживет. Мы предположили, что уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, тем хуже прогноз), и доказали это", - рассказал Досенко.

Так, на этапе поступления в больницу у пациентов, находившихся в состоянии обычной, средней тяжести, но имевших высокий риск тяжелого течения заболевания, ученые брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. Всего было собрано 80 проб. Окончательные результаты ученые получили в конце февраля.

По словам Досенко, для того, чтобы предсказать насколько тяжелым будет ход болезни, определиться с тем, какие препараты принимать, необходимо сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК.

Сейчас исследования ученых продолжаются. В частности, как сообщил Досенко, идет поиск новой молекулы для контроля за нейтрофилами, чтобы иметь возможность заблокировать их активность, если они будут угрожать организму человека.

"Это позволило бы уменьшить уровень внеклеточного ДНК и обусловленного им повреждения клеток легких. Важно помнить, что вирус SARS-CoV-2 служит просто спусковым крючком, который запускает процесс аутоагресивности и, как следствие, аутодекструции (саморазрушения) в человеческом организме", - рассказал ученый.