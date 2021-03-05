Украина вернула крымского политзаключенного Шаблия, который провел 4 года в российских тюрьмах, - Кулеба
Об этом сообщил министр иностранных дел Украъни Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Приветствую политузника Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири" , - написал министр.
Глеб Шаблий - фигурант политической расправы русских над украинскими активистами в Крыму, осужден оккупационным судом по делу так называемых "крымских диверсантов".
21 ноября 2016 года российские СМИ показали лицо и назвали имена двух якобы "украинских диверсантов", задержанных в Крыму. Ими оказались Алексей Стогний и Глеб Шаблий.
Приветствую политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021
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