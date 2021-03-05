Украина поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса в 2020 году

5 марта, 2021, 22:26

Украина в прошлом году поднялась с 80-го на 63-е место в рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) среди 163 стран мира

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные рейтинга.

Индекс социального прогресса, разработанный профессорами Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института, измеряет степень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 54 индикаторам.

"Важно, что в год пандемии Украины улучшила свои позиции в этом рейтинге.", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Согласно исследованию, среднее значение индекса среди всех исследуемых стран - 64,24 балла. В прошлом году группа стран с очень высоким уровнем жизни и умеренно высоким качеством жизни сократилась со 104 до 71.

Мнистр отметила высокую оценку его сферах равного доступа женщин и мужчин к среднего и высшего образования, защиты имущественных прав женщин, обеспечение равных возможностей в политической жизни.

"Также Украина продемонстрировала высокие показатели обеспечения занятости уязвимых групп, охват средним образованием, наличие доступной мобильной связи, доступной электроэнергии", - добавила Лазебная