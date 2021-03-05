Украина поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса в 2020 году
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные рейтинга.
Индекс социального прогресса, разработанный профессорами Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института, измеряет степень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 54 индикаторам.
"Важно, что в год пандемии Украины улучшила свои позиции в этом рейтинге.", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.
Согласно исследованию, среднее значение индекса среди всех исследуемых стран - 64,24 балла. В прошлом году группа стран с очень высоким уровнем жизни и умеренно высоким качеством жизни сократилась со 104 до 71.
Мнистр отметила высокую оценку его сферах равного доступа женщин и мужчин к среднего и высшего образования, защиты имущественных прав женщин, обеспечение равных возможностей в политической жизни.
"Также Украина продемонстрировала высокие показатели обеспечения занятости уязвимых групп, охват средним образованием, наличие доступной мобильной связи, доступной электроэнергии", - добавила Лазебная
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