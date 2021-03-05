Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО, - Ермак

5 марта, 2021, 14:15

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускоренным

Об этом на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, процесс вступления Украины в НАТО должен быть ускорен, поскольку в стране идет война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса. Он также отметил, что в прошлом году Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей.

"... пора, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - добавил Ермак.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев до конца года может получить ответ о возможности вступления в НАТО.

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