Украина до конца года может получить ответ по вступлению в НАТО, - Стефанишина
Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует ТСН.
По ее словам, как быстро Украина сможет стать членом НАТО зависит от того, когда страна получит План действий относительно членства.
"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В рамках этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий по членству. Только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО", - сказала Стефанишина.
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