Транзит газа в Европу через Украину в феврале снизился на четверть, - Оператор ГТС

5 марта, 2021, 17:18

Транзит газа в Европу через Украину в феврале составил 2,9 млрд куб.м, что на четверть меньше, чем в январе

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Согласно сообщению, в феврале транзит газа в Европу через Украину составил 2,9 млрд куб.м, что на 25% меньше, чем в январе. Отмечается, что на динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС в связи с повышенным спросом и волатильностью цен трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.

Суммарно, по информации пресс-службы, в январе-феврале 2021 года объемы транзита составляли 6,8 млрд куб.м газа. Из них в западном направлении ОГТСУ протранзитировал 6,1млрд куб.м газа. В частности, в Польшу - 684 млн куб.м, в Словакию - 3,8 млрд куб.м, в Венгрию - 1,6 млрд куб Кроме того, в южном направлении транзит превысил 1 млрд куб.м: в Румынию - 309 млн куб.м, а в Молдову - 781 млн куб

"Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов", - отметили в пресс служба.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что по условиям договора с Газпромом Украина получает средства за весь объем заказанных мощностей независимо от объемов транзита, однако украинская ГТС способна осуществлять транзит на 100 млрд куб.м газа в год больше, чем предусмотрено контрактом.

"Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены и газопроводы "Ямал", "Турецкий поток" и "Северный поток-1", - отметил Макогон.

Он подчеркнул, что Украина имеет достаточно гибкой мощности, чтобы гарантировать поставки газа в Европу в случае отключений или планового обслуживания других газопроводов. Однако, добавил глава ОГТСУ, в случае отключения значительных объемов транзита в будущем ГТС должна быть оптимизирована в соответствии с реальным спросом для снижения операционных расходов и обеспечения экономически обоснованного тарифа для потребителей и коммерческих клиентов.

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