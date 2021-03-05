Тернопольский горсовет призвал Зеленского и ВР не вносить изменений в языковой закон
Об этом говорится в решении, принятом на сессии, передает Укринформ.
"Внесение в Верховную Раду законопроектов №4638 и №4638-2 является еще одной попыткой остановить процесс утверждения украинского языка как государственного, законсервировать результаты многолетней русификации. Мы требуем от народных депутатов, а также от президента Зеленского не противоречить украинским ценностям и отклонить подобные попытки пророссийски настроенных политических сил", - говорится в обращении.
Читайте также: Вятрович: режим Зеленского начал атаку на закон о языке
Депутаты предостерегают, что любые попытки запретить украинский язык получат решительное общественное сопротивление.
Читайте также: Отмена штрафов за нарушение языкового закона неконституционна, - Креминь
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти