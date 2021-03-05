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Espreso.tvОбществоТернопольский горсовет призвал Зеленского и ВР не вносить изменений в языковой закон

Тернопольский горсовет призвал Зеленского и ВР не вносить изменений в языковой закон


фото: prostir.ua
Депутаты Тернопольского городского совета требуют не рассматривать и не поддерживать законопроекты, содержащие поправки в закон о государственном языке

Об этом говорится в решении, принятом на сессии, передает Укринформ.

"Внесение в Верховную Раду законопроектов №4638 и №4638-2 является еще одной попыткой остановить процесс утверждения украинского языка как государственного, законсервировать результаты многолетней русификации. Мы требуем от народных депутатов, а также от президента Зеленского не противоречить украинским ценностям и отклонить подобные попытки пророссийски настроенных политических сил", - говорится в обращении.

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Депутаты предостерегают, что любые попытки запретить украинский язык получат решительное общественное сопротивление.

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