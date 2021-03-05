Судья отказался рассматривать освобождение Стерненкj из-под стражи, объяснив это подчинением СИЗО другому райсуду
5 марта, 2021, 16:52
5 марта в Одессе проходил суд по делу о самозащите Сергея Стерненко
Об этом сообщает УП.
Защита требовал освободить активиста из-под стражи, ссылаясь на три обстоятельства:
- приговор, по которому арестовали одессита, не вступил в силу;
- подача жалобы приостанавливает действие приговора;
- закон предусматривает, что любой следственный судья должен освободить человека, которого удерживают без надлежащих оснований; защита просила судью освободить Стерненка, однако судья отказался принимать ходатайство.
Позже в Telegram Стерненко появилось сообщение, что суд оставил без рассмотрения ходатайство о его освобождении, а активиста отвезли в СИЗО.
- Напомним, Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
- Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него, он убил человека.
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