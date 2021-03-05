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Espreso.tvОбществоСудья отказался рассматривать освобождение Стерненкj из-под стражи, объяснив это подчинением СИЗО другому райсуду

Судья отказался рассматривать освобождение Стерненкj из-под стражи, объяснив это подчинением СИЗО другому райсуду


фото: odessa.online
5 марта в Одессе проходил суд по делу о самозащите Сергея Стерненко

Об этом сообщает УП.

Защита требовал освободить активиста из-под стражи, ссылаясь на три обстоятельства:

  • приговор, по которому арестовали одессита, не вступил в силу;
  • подача жалобы приостанавливает действие приговора;
  • закон предусматривает, что любой следственный судья должен освободить человека, которого удерживают без надлежащих оснований; защита просила судью освободить Стерненка, однако судья отказался принимать ходатайство.

Позже в Telegram Стерненко появилось сообщение, что суд оставил без рассмотрения ходатайство о его освобождении, а активиста отвезли в СИЗО.

  • Напомним, Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
  • Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него, он убил человека.
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