Судья отказался рассматривать освобождение Стерненкj из-под стражи, объяснив это подчинением СИЗО другому райсуду

5 марта, 2021, 16:52

5 марта в Одессе проходил суд по делу о самозащите Сергея Стерненко

Об этом сообщает УП.

Защита требовал освободить активиста из-под стражи, ссылаясь на три обстоятельства:

приговор, по которому арестовали одессита, не вступил в силу;

подача жалобы приостанавливает действие приговора;

закон предусматривает, что любой следственный судья должен освободить человека, которого удерживают без надлежащих оснований; защита просила судью освободить Стерненка, однако судья отказался принимать ходатайство.

Позже в Telegram Стерненко появилось сообщение, что суд оставил без рассмотрения ходатайство о его освобождении, а активиста отвезли в СИЗО.