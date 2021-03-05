Суд обязал генпрокурора возбудить уголовное дело на руководство Офиса президента
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин в своем посте на Facebook.
Как сообщает народный депутат, в феврале этого года он подал заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора относительно препятствования собственной депутатской деятельности руководством Офиса президента, которые дважды отказывали в предоставлении информации в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, что является прямым препятствием деятельности народного избранника, как представителя интересов граждан Украины, и является уголовно наказуемым деянием в соответствии со ст. 351 Уголовного кодекса Украины.
Запрашиваемая информация касалась пребывания в должности заместителя руководителя ОП Олега Татарова и его служебных полномочий. Курирование последнее всей правоохранительной системы Украины влечет вмешательства в работу органов досудебного расследования и манипулирования независимой системой следствия и процессуального руководства с целью решения личных интересов. Не может человек, который находится под следствием координировать работу следователей.
"Призываю офисы как прокурора так и президента не заниматься манипуляциями и ручным управлением правоохранительной и судебной системой, а обеспечить реальную реформу сектора верховенства права в Украине. Заместитель руководителя ОП Олег Татаров должен быть отстранен от должности на время проведения досудебного расследования по делу о вероятного совершения им уголовного преступления. Потому Сергея Стерненко закрывают за якобы 300 грн, а Татаров и дальше давит на следствие, находясь и на свободе, и в должности ", - пишет Ярослав Юрчишин.
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