Суд обязал генпрокурора возбудить уголовное дело на руководство Офиса президента

5 марта, 2021, 09:59

Печерский районный суд города Киева обязал Офис Генерального прокурора внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении уголовного преступления и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин в своем посте на Facebook.

Как сообщает народный депутат, в феврале этого года он подал заявление о преступлении в Офис Генерального прокурора относительно препятствования собственной депутатской деятельности руководством Офиса президента, которые дважды отказывали в предоставлении информации в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, что является прямым препятствием деятельности народного избранника, как представителя интересов граждан Украины, и является уголовно наказуемым деянием в соответствии со ст. 351 Уголовного кодекса Украины.

Запрашиваемая информация касалась пребывания в должности заместителя руководителя ОП Олега Татарова и его служебных полномочий. Курирование последнее всей правоохранительной системы Украины влечет вмешательства в работу органов досудебного расследования и манипулирования независимой системой следствия и процессуального руководства с целью решения личных интересов. Не может человек, который находится под следствием координировать работу следователей.

"Призываю офисы как прокурора так и президента не заниматься манипуляциями и ручным управлением правоохранительной и судебной системой, а обеспечить реальную реформу сектора верховенства права в Украине. Заместитель руководителя ОП Олег Татаров должен быть отстранен от должности на время проведения досудебного расследования по делу о вероятного совершения им уголовного преступления. Потому Сергея Стерненко закрывают за якобы 300 грн, а Татаров и дальше давит на следствие, находясь и на свободе, и в должности ", - пишет Ярослав Юрчишин.