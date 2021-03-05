Стерненко из зала суда: "Призываю выходить на акции 8 и 9 марта"

5 марта, 2021, 15:54

Сергей Стерненко призвал людей выходить на акции протеста в Украине 8 и 9 марта

Об этом Сергей Стерненко заявил на слушании по делу по подозрению в превышении им самозащиты, передает Еспресо.TV.

Стерненко выразил благодарность всем, кто выходил на акции протеста.

"Пока вы не забываете, пока вы боретесь за меня, других политических заключенных, за Андрея Антоненко, то есть шанс, что в нашей стране все будет хорошо. Если и в дальнейшем наша прекрасная власть будет творить тот беспредел, который она творит, я убежден, что она закончит не лучше, чем режим Януковича, потому что есть вы - очень крутые и смелые люди, которые понимают, что диктатуре не место в Украине", - отметил активист.

Стерненко добавил, что его беспокоит молчание президента Владимира Зеленского по делу.

"Тысячи людей вышли под офис президента дважды, а он до сих пор молчит. Мне кажется, что Владимир Зеленский может не понимать, но, я убежден, что кто-то очень сильно хочет его подставить, или столкнуть его с гражданским обществом", - добавил он .

По словам Стерненко, молчание Зеленского будет бить только по нему самому.

"Я слышал, что 8 и 9 числа будут проходить акции в Украине в поддержку политически заключенных, в поддержку, в том числе, Андрея Антоненко, который, я напомню, уже более года без единого доказательства вины находится за решеткой. И я призываю вас, друзья, обязательно туда выходить, потому что мы должны бороться за свои права. Если мы не будем бороться, то у нас их просто отберут", - добавил активист.

Отметим, 8 марта протестующие решили пикетировать государственную дачу Владимира Зеленского. Сбор объявлен на 16:00 у метро "Выдубичи".

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9 марта активисты решили устроить сбор у "Президент Отеля" на улице Госпитальной.

"Там состоится съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины. Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране", - пояснили организаторы акции

"У общественности единственный призыв - не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ. Иначе судейская мафия и в дальнейшем будет брать украинцев в заложники своими решениями, отдаляя нас от цивилизованного мира", - отмечают активисты.

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