Стерненко подал апелляцию на приговор по делу о похищении человека

5 марта, 2021, 17:30

Активист Сергей Стерненко, приговорен к семи годам лишения свободы по делу о похищении Сергея Щербича, обжаловал приговор

Об этом сообщили в Telegram-канале Стерненка.

"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступления приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.

В обнародованном тексте Стерненко настаивает, что судья не провел судебное разбирательство в полной мере, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, он заявил о нарушении судьей Уголовного процессуального кодекса и неправильное применение норм Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.

Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него, он убил человека.