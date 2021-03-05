Стерненко подал апелляцию на приговор по делу о похищении человека
5 марта, 2021, 17:30
Активист Сергей Стерненко, приговорен к семи годам лишения свободы по делу о похищении Сергея Щербича, обжаловал приговор
Об этом сообщили в Telegram-канале Стерненка.
"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступления приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.
В обнародованном тексте Стерненко настаивает, что судья не провел судебное разбирательство в полной мере, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, он заявил о нарушении судьей Уголовного процессуального кодекса и неправильное применение норм Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
- Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него, он убил человека.
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