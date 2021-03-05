США и Великобритания могут ввести новые санкции против России, включая суверенный госдолг, - Bloomberg

5 марта, 2021, 10:30

Власти США и Великобритании обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России за применение химического оружия

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным издания, рассматриваются различные варианты ограничительных мер, среди которых санкции против российских олигархов и суверенного долга России.

Сообщается, что одной из причин усиления санкций может стать то, что Кремль будет препятствовать расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.

Отмечается, что США готовы задействовать для санкций закон Магнитского, который позволяет вводить ограничения в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека или коррупции.

Во времена президентства Дональда Трампа в Минфине США выступали против санкций в отношении суверенного долга, считая, что это будет нести негативные последствия для мировых финансовых рынков.

2 марта США ввели санкции против семи российских чиновников и нескольких организаций, причастных к производству биологических и химических веществ. До этого санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным ввел Евросоюз. Под санкции попали руководители силовых ведомств и чиновники администрации президента РФ.

Также США ввели санкции против 27-го научного центра Минобороны РФ, 33-го центрального НИИ Минобороны РФ, НИИ органической химии и технологии и ряда других российских компаний.

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